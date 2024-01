Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der letzten Saison spielten die „Nordpfälzer Wölfinnen“ noch in der Pfalzliga. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga droht nun auch dort der letzte Tabellenplatz und für die kommende Spielzeit die Bezirksliga. Dennoch ist Trainer Daniel Griebe mit der Entwicklung nicht unzufrieden.

Es war ein stürmischer Sommer, den die „Nordpfälzer Wölfinnen“ durchlebten. Die Mannschaft stieg von der Pfalz- in die Verbandsliga ab, wo mit Alina Herrmann eine Spielertrainerin