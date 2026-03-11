Die Bürgerstiftung Gaugrehweiler ist inzwischen offiziell Eigentümer der Bäckerei im Ort. Den Stiftertag nutzte man nun für eine ganz besondere Idee

Die Übernahme der Bäckerei im Ort ist das bislang größte Projekt, das die Bürgerstiftung in Gaugrehweiler seit der Gründung im April 2024 umsetzen konnte. Dort soll zumindest vorübergehend sichergestellt werden, dass im Ortskern zumindest noch an drei Tagen in der Woche Backwaren erhältlich sind. Seit Februar ist die Übergabe der Immobilie offiziell, nun nutzte die Stiftung den ersten Stiftertag als Rahmen zur feierlichen Schlüsselübergabe – natürlich stilecht mit einem selbst gebackenen Schlüssel. Als neue Projekte für das laufende Jahr hat die Stiftung unter anderem vor, den Spielplatz im Ort durch eine Motorikwand und einen Sandkasten zu verschönern.