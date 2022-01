Kein Wunder, dass eine Autofahrerin am Freitagabend mit ihrem Wagen einen in der Eisenberger Straße Galgenberg geparkten Pkw beschädigt hat: Die 38-Jährige hatte satte 2,89 Promille, wie ein Alko-Test der Polizei ergeben hat. Sie hat nach dem Unfall zunächst ihre Fahrt fortgesetzt, kurz darauf aber am Straßenrand angehalten und ist ausgestiegen.

Das hat der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs beobachtet: Er ist der Verursacherin hinterher gelaufen, hat sie eingeholt und bis zum Eintreffen der von ihm informierten Streife aufgehalten. Die Beamten haben dann bei der Frau „deutlichen Alkoholgeruch“ wahrgenommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Auf die 38-Jährige kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht zu.