Weil ein Autofahrer in Eisenberg derart viel Alkohol intus hatte, dass er beinahe mehrere Unfälle verursachte, informierten Zeugen am Samstagabend die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer zu Hause an, mit 2,89 Promille Alkohol im Blut. Er stritt ab, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Allerdings hatten Zeugen den Mann im Auto gesehen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet – einen Führerschein hatte der Mann übrigens auch nicht.