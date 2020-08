Im Rahmen des Projektes „Pfälzerwald: SDG- Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ hat der Vorstand des Kulturvereins beschlossen, jetzt im Herbst das Vorhaben „Familienwald“ zu starten. Im Gemeindewald Sippersfeld soll zusammen mit Kindern, Eltern und Großeltern eine spezielle Fläche aufgeforstet und in den Folgejahren weiterhin begleitet, eventuell auch erweitert und zugleich als Lehrwald ausgewiesen werden. Der Kulturverein bringt dafür 1500 Euro aus eigenen Mitteln auf, wie er in einer Pressemitteilung darlegt. Im Zusammenwirken mit dem Revierförster Dieter Gass wird das durch den Kulturverein initiierte Projekt „Familienwald“ derzeit vom Vorstand des Vereins vorbereitet. Das Vorhaben dient auch dazu, das Werden eines Waldes zu demonstrieren und die Öffentlichkeit über die Jahre für den Wald zu interessieren. Auf einer speziellen Fläche kann überdies für Kinder ein entsprechend gekennzeichneter Baum gepflanzt werden, dessen Wachsen das Großwerden des Kindes begleitet. In einem ersten Schritt werden insgesamt 600 Bäumchen gepflanzt, jeweils 200 Kiefern, Buchen und Esskastanien.

Für den Vorstand des Vereins organisiert und betreut das Vorhaben Walfried Herrmann (Telefon 06357 7335, E-Mail walfried.herrmann@t-online.de), der gerade jetzt in der Vorbereitungsphase für Anregungen und Unterstützer dankbar ist. Anfang Herbst wird das Projekt in seinen Einzelheiten vorgestellt; die erste Pflanzung mit 600 Bäumchen soll dann unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen im November stattfinden.