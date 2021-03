Die Koordination, Konzentration und die Verbindung beider Gehirnhälften kann trainiert werden, was wichtig ist, um richtig „auf Zack“ zu sein. Die Übung eignet sich für Sportler wie Thaiboxer, aber auch für Menschen aller Altersgruppen.

Für die Übung „Fingerspiel“ sind keinerlei Hilfsmittel notwendig, jeder kann direkt loslegen.

So geht’s

Die Warm-up-Variante ist leicht. Der Übende beginnt damit, dass sich an beiden Händen gleichzeitig Daumen und Zeigefinger berühren. Danach folgen Daumen und Mittelfinger und man kann sich bis zum kleinen Finger vorarbeiten, danach wieder zurück. Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, mal schneller oder langsamer, aber im gleichen Rhythmus.

Die Übung lässt sich auch in einer schwierigen Variante ausführen. Der Unterschied: Es wird mit unterschiedlichen Fingern begonnen. Eine Hand berührt mit dem Daumen den kleinen Finger und die andere Hand mit dem Daumen den Zeigefinger. Beide Hände gehen jetzt mit unterschiedlichen Richtungen die Finger ab. Hierbei wird eine sehr gute Konzentration, benötigt, um nicht in die Warm-up-Variante zurückzufallen. Eine souveräne und entspannte Ausführung sollte das Trainingsziel sein.

Die Serie

Marc Wagner ist Bewegungsmanager in der Landesinitiative „Land in Bewegung“ für den Donnersbergkreis. Außerdem ist er Vorsitzender der Vikings Muay Thai in Marnheim. Sein Ziel ist es, die Menschen wieder zu mehr körperlicher Aktivität im Alltag anzuregen. Unter seiner Anleitung zeigt Eva Müller, Gemeindeschwester plus, verschiedne Übungen für Menschen jeden Alters. Hier gibt er wöchentliche kurze Trainingstipps. Vereine im Donnersbergkreis, die sich als Partner an der Initiative „Land in Bewegung“ beteiligen und aktiv werden möchten, können sich per E-Mail bei Wagner, m.wagner@lsb-rlp.de, melden.