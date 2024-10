„Drogentypische Auffälligkeiten“ hat die Polizei bei einem 19-jährigen Rollerfahrer festgestellt, der am Dienstagnachmittag in der Lohnsfelder Kaiserstraße kontrolliert worden ist. Der Mann aus Kaiserslautern räumte ein, am vergangenen Freitag Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabinoide, dem 19-Jährigen ist daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt.

Dem jungen Mann drohen nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro (zuzüglich Verfahrenskosten) sowie ein einmonatiges Fahrverbot samt zwei Punkten im Verkehrszentralregister. Weiterhin führt die zuständige Fahrerlaubnisbehörde eine Eignungsprüfung durch.