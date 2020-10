„Drogentypische Auffälligkeiten“ hat die Polizei bei einem 23-jährigen Autofahrer festgestellt, der am Freitagnachmittag in der Gaugrehweilerer Hauptstraße kontrolliert worden ist. Der Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet räumte ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv, dem Mann ist daraufhin eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Dem 23-Jährigen drohen nun ein Bußgeld, ein Strafverfahren und der vorübergehende Verlust der Fahrerlaubnis.