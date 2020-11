Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag um die Mittagszeit ein 19-jährigen Autofahrer von der Polizei mit Drogen im Blut erwischt und an der Weiterfahrt gehindert. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, er muss jetzt mit einer Anzeige wegen dieses Drogenvergehens rechnen.