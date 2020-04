Da kommt einiges zu auf den Fahrer, den die Polizei am Samstagmittag in Alsenz unter Drogeneinfluss am Steuer eines Wagens erwischt hat: Die Beamten haben den 44-Jährigen nicht nur positiv auf Amphetamin getestet, dieser ist außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot geahndet wird. Zudem muss er sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Schließlich wird auch die zuständige Behörde informiert, damit diese die Eignung des Mannes zum Führen eines Fahrzeugs überprüft. Eines hat er schon hinter sich: Eine Blutprobe ist ihm entnommen worden.