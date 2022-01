„Typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum“ hat die Polizei bei einem 21-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht in Kirchheimbolanden kontrolliert hat. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Kosten dafür kommen auf den 21-Jährigen ebenso zu wie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein vorübergehendes Fahrverbot. Zudem muss er im Anschluss an das Verfahren die sogenannte Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) absolvieren, wodurch weitere Kosten entstehen.