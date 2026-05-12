Der Verbandsgemeinderat im Nordpfälzer Land diskutierte abermals bis in die späten Abendstunden. Diesmal gab es jedoch eine Einigung. Nun sollen Verträge ausgehandelt werden.

Es war in den vergangenen Wochen das große Thema im Nordpfälzer Land. Und bis zuletzt gab und gibt es auch durchaus Kritik und Bedenken am Vorhaben der Verbandsgemeinde, das Schlosshotel in Rockenhausen zu erwerben und dort gemeinsam mit dem Jugendherbergswerk eine neue Jugendherberge zu errichten. Auch in der Ratssitzung am Dienstagabend wurde lange und ausführlich diskutiert. Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, musste einige Fragen der Ratsmitglieder beantworten. Im Anschluss an die lange Diskussion im öffentlichen Teil der Sitzung wurde dann nicht-öffentlich darüber abgestimmt, ob die VG das Vorhaben weiter verfolgen soll. Wie Verbandsbürgermeister Michael Cullmann am späten Abend mitteilte, stimmte dann eine „klare Mehrheit“ für die Jugendherberge. Im nächsten Schritt sollen nun die notwendigen Verträge erstellt werden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.