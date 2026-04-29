Für Johannes Mauer ist es eine Herzenssache, wenn er aufs Rad steigt. Der 30-Jährige aus Imsweiler will in zehn Tagen nach Porto fahren. Er hofft auf reichlich Spenden.

Bereits im vergangenen Jahr hat er eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. Da lief Johannes Mauer aus Imsweiler über 520 Kilometer in neun Tagen. Jetzt sollen es mehr als 2200 Kilometer in zehn Tagen sein – mit dem Fahrrad. Das alles (wieder) für den guten Zweck. Los geht es am 16. Mai.

Pünktlich um 11 Uhr will Mauer dann vom Stiftsplatz in Kaiserslautern losfahren. Die Tour soll in der portugiesischen Hauptstadt Porto an die Atlantikküste enden. Sein sportliches Ziel: 2250 Kilometer (18.000 Höhenmeter) innerhalb von zehn Tagen – 200 bis 250 Kilometer pro Tag. Der Erlös aus Spenden geht zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler sowie MamaPapaHatKrebs e.V. Mit dem „Lauf für kleine Kämpfer“ hat Mauer vor einem Jahr schon ein ähnliches Spendenprojekt umgesetzt, als er von Kaiserslautern bis nach Den Haag 520 Kilometer an die Nordsee joggte. Für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen konnten damals 2600 Euro gesammelt werden.

Persönlicher Hintergrund

Dass der 30-Jährige speziell für diese Organisation einen solchen Aufwand betreibt, hat einen sehr persönlichen Hintergrund. MamaPapaHatKrebs e. V. begleitet Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, und unterstützt vor allem die Kinder pädagogisch und seelisch in dieser unvorstellbar schweren Zeit. „Warum mir das so wichtig ist? Weil ich selbst weiß, wie sich das anfühlt. Mit nur elf Jahren habe ich meinen Vater an Lungenkrebs verloren. Von einem Tag auf den anderen war mein Halt im Leben verschwunden. Auch die Zeit während seiner Chemo- und Strahlenbehandlungen war für mich als Kind psychisch kaum auszuhalten. Einen geliebten Menschen so leiden zu sehen und zu erleben, wie er Tag für Tag schwächer wird, prägt für ein ganzes Leben“, berichtet Mauer aus seinem Innenleben. Er hätte sich damals sehr eine solche Organisation wie MamaPapaHatKrebs gewünscht, „die mir in dieser schweren Zeit zur Seite steht. Genau deshalb möchte ich heute anderen Kindern diese Unterstützung ermöglichen“.

Johannes Mauer Foto: Mauer/oho

Auch das Kinderhospiz in Dudenhofen liegt dem hauptberuflichen Finanzberater, selbst Vater einer kleinen Tochter, am Herzen. „Diese Einrichtung hat mich bereits bei meinem ersten Herzensprojekt begleitet und ist ein Ort, der mich tief berührt. Dort spürt man sofort eine besondere Wärme, Liebe und Menschlichkeit. Viele Familien, die ich über Social Media kennenlernen durfte, berichten mir regelmäßig, wie wertvoll diese Auszeiten im Kinderhospiz für sie sind. Trotz aller Sorgen und Ängste können sie dort für ein paar Tage durchatmen, abschalten und neue Kraft tanken. Damit das auch in Zukunft möglich bleibt, ist das Kinderhospiz dringend auf Unterstützung von außen angewiesen“, erklärt Mauer.

Gewissenhafte Vorbereitung

Für seine nächste große Tour bereitet sich der Imsweilerer auch körperlich gewissenhaft vor, schwingt sich alle zwei Tage auf das Fahrrad und kommt aktuell auf rund 300 Kilometer pro Woche – Tendenz steigend bis zu 500. Neben Ausdauersport betreibt Mauer auch klassisches Krafttraining, verfolgt also das hybride Modell und hat schon an Hyrox-Wettkämpfen teilgenommen. „Mittlerweile liegt der Fokus aber auf Extremsport“, betont der 30-Jährige, der fast seine komplette Kindheit und Jugend für den ASV Winnweiler Fußball spielte.

Auf die Frage, wie er denn auf seiner „2250-Kilometer-Tour für kleine Kämpfer“ die Nächte geplant hat, antwortet Mauer noch ungewiss: „Entweder im Wohnmobil oder gezielt in Unterkünften entlang der Strecke.“

Die Route, die Johannes Mauer aus Imsweiler in zehn Tagen mit dem Rad bewältigen will. Foto: Johannes Mauer/oho

Apropos Strecke: Diese führt von Kaiserslautern recht fix über die französische Grenze, wo Städte wie Dijon oder Montlucon passiert werden. In Spanien angekommen geht die Route über Vittoria-Gasteiz und Burgos nach Portugal. Über Chavez, Amarante und Paredes will Mauer dann nach zehn Tagen in der Hauptstadt Porto angekommen sein und hofft auf ordentlich Spendengelder.

Info

Am 16. Mai startet Johannes Mauer seine Fahrradtour um 11 Uhr auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Treffpunkt für Interessierte, Unterstützer und Begleiter ist um 10 Uhr. Für die Umsetzung und Reichweite der Spendenfahrt werden weiterhin zusätzliche Sponsoren gesucht, die das Projekt unterstützen möchten. Gespendet werden kann unter https://www.gofundme.com/f/meine-fahrradtour-fur-kleine-kampfer. Die Vorbereitung und der Tourverlauf werden fortlaufend auf Mauers Instagram- und Youtube-Kanal „@johannesmauer“ dokumentiert.