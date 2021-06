Mit der Forstnutzung in früheren Zeiten und historischen Waldberufen befassen sich die Teilnehmer einer geführten Mountainbike-Tour am Freitag, 16. Juli, unter der Leitung der beiden Revierförster Dieter Gass und Franz Kern. Holz war bis weit ins 20. Jahrhundert ein zentraler Bau-, Brenn- und Werkstoff. Im Wald wurden jedoch nicht nur Bäume gefällt. Der Wald war vielmehr auch Weideland, ein Ort, wo Tiere Futter und Menschen Nahrung fanden, wo Streue zusammengerecht wurden und man Wirk- und Werkstoffe gewann. Ein Ort, wo Menschen die verschiedensten Tätigkeiten ausübten. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz Retzbergweiher bei Sippersfeld. Von dort startet die etwa 20 Kilometer lange, flache Etappe über den Ölberg zum Kohlschlag und zur Dippelanlage. Unterwegs werden an verschiedenen Stationen diese alten Forstnutzungen und Forstberufe angesprochen. Zurück am Sippersfelder Weiher gibt es zum Abschluss Wildbratwürstchen am Lagerfeuer und isotonische Getränke, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen.

Die geführte Mountainbike-Tour wird vom Forstamt Donnersberg in Kooperation mit dem Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler und dem Donnersberg-Touristik-Verband angeboten. Die Teilnehmer sollten mit Helm und einem geländetauglichen Fahrrad oder E-Bike ausgestattet sein. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person (inkl. Abschluss-Imbiss). Bei schlechter Witterung wird ein Alternativtermin bekanntgegeben. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine verbindliche Voranmeldung bis Mittwoch, 14. Juli beim Tourismusbüro Winnweiler, info@winnweiler-vg.de oder Telefon 06302 602 61 erforderlich. Die Tour findet unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Weitere Informationen sind unter www.winnweiler-vg.de abrufbar.