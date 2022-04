Die Jugendchöre aus Bubenheim und Bolanden starten wieder. Und das gleich mit der Teilnahme an einem großen bundesweiten Projekt: Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren sind eingeladen, an „6K United“ teilzunehmen. Am Ende steht ein Auftritt mit modernen Popsongs bei einer Großveranstaltung in der SAP-Arena in Mannheim am 22. Juni.

Die erste Projektchorprobe findet Samstag, 9. April, von 10 bis 12 Uhr in Bolanden im Bürgerhaus statt. Voranmeldung bei Alexandra Deibel per Mail an Alexandra.deibel@t-online.de.

Auch die choreigenen Proben finden wieder statt: Die „Voices4teens“ proben mittwochs um 18 Uhr im Bürgerhaus in Bolanden unter der Leitung von Alexandra Rudloff. Die Phonations proben ebenfalls mittwochs, 17.45 Uhr, in der Gemeindehalle Bubenheim unter der Leitung von Alexandra Deibel.