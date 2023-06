Zum Gipfel-Frühlingsfest auf dem Donnersberg am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Juni, bietet die Donnersberger Initiative für Menschen in Not einen Shuttle-Service ab Kirchheimbolanden an. Zu den Festzeiten – am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr – fährt der Bus des Vereins immer zur vollen Stunde vollen Stunde an der Bushaltestelle in der Hitzfeldstraße ab, um Gäste zum Fest zu bringen – und entsprechend zurück. Beim Fest wird eine Tombola zu Gunsten der Donnersberger Initiative für Menschen in Not angeboten, wie Vorsitzender Jamill Sabbagh berichtet.