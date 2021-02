Mit der Initiative „Land in Bewegung“ will das Land Rheinland-Pfalz Menschen jeden Alters zu mehr Bewegung und Sport motivieren. Für die Städte und Landkreise gibt es Bewegungsmanager, die verschiedene Aktionen planen. Marc Wagner ist im Donnersbergkreis aktiv. An dieser Stelle erklärt er Übungen, die sich gut ins alltägliche Training einfügen lassen.

Du brauchst

Für diese Übung ist ein Tennisball oder ein Tischtennisball nötig. Als Ersatz ist auch ein anderer Gegenstand möglich, der handgroß ist.

So geht’s

Die Übung „Boxer-Fang-Spiel“ trainiert die Koordination und Reaktionsschnelligkeit. Los geht es im Stehen mit einem ausgestreckten Arm nach vorne, welcher einen Tennisball in der Hand hält (Handrücken zeigt nach oben). Der andere Arm ist angewinkelt und die Hand befindet sich an der Wange beziehungsweise in Gesichtsnähe, so als würde man einen Boxschlag ausführen. Der Ball wird von der vorderen Faust losgelassen (Finger öffnen sich) und gleichzeitig wird der haltende Arm zurückgezogen.

Die andere Hand an der Wange/in Gesichtsnähe darf erst bei der Fingeröffnung nach vorne schnellen und den Ball im ausgestreckten Zustand der Hand fangen. Die Übung wird danach spiegelverkehrt weitergeführt. Die Anzahl der Wiederholungen ist stark abhängig vom Ausführenden. Anfänger haben sehr schnell müde Haltemuskeln. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt.

Wichtig ist aber die Verhältniszahl der Wiederholungen in Verbindung mit den Fehlgriffen. Lieber 100 Wiederholungen und dabei nur ein bis zwei Fehlgriffe, als 200 Wiederholungen und 20 Fehlgriffe. Der Schwerpunkt liegt bei dieser Übung klar auf Koordination und Schnelligkeit, weniger auf Ausdauer.

Varianten

Das „Boxer-Fang-Spiel“ im Gehen oder beim Treppensteigen ausführen – das sind Steigerungsformen.rhp/snk

