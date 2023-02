Am Samstag ereignete sich bei Bolanden ein schwerer Verkehrsunfall, der aber zum Glück noch glimpflich ausging. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr auf der L398 von Dannenfels in Richtung Kirchheimbolanden. In der Höhe von Bolanden wollte er ein anderes Auto überholen. Nach Angaben der Polizei fuhr er dabei zu schnell und kam links von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Gegenlenken kam er rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die 26-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.