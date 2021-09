Mit leichten Verletzungen davon gekommen ist ein 21-jähriger Autofahrer, der sich am Dienstagabend auf der B47 mit seinem Pkw überschlagen hat. Der junge Mann war nach Polizeiangaben von Albisheim in Richtung Marnheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser kam von der Fahrbahn ab und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Auto entstand Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe.