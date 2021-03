Bislang unbekannte Betrüger haben versucht, mit der sogenannten CEO-Fraud-Masche einen Verein aus dem Donnersbergkreis um Geld zu prellen. CEO ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Chief Executive Officer – im Deutschen wird der Trick auch „Chef-Betrug“ genannt. Dabei geben sich laut Polizei die Täter als Chef, Geschäftsführer oder leitender Angestellter einer Firma – oder wie in diesem Fall als Vereinsvorsitzende – aus und fordern Mitarbeiter (hier die Kassenwartin) dazu auf, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel per E-Mail oder Telefon, wobei E-Mail-Adressen verfälscht und Telefonnummern verschleiert werden.

8140 Euro nach Italien überweisen

Konkret hatte die Schatzmeisterin des Vereins eine angeblich vom ersten Vorsitzenden stammende Mail mit der Aufforderung erhalten, eine Summe von rund 8140 Euro an einen Empfänger in Italien zu überweisen und die Zahlung zu bestätigen. Das machte die Frau allerdings misstrauisch – sie rief den Vereinschef an, wodurch der Betrugsversuch aufflog.

Polizei: In Firmen und Vereinen über Masche informieren

Die Polizei rät Firmen und Vereinen, ihre Mitarbeiter beziehungsweise Mitglieder über die Masche zu informieren und auch darauf zu achten, welche Informationen man über sein Unternehmen oder seine Organisation veröffentlicht. Für Zahlungsaufträge sollten klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen abgesprochen, im Zweifelsfall persönliche Gespräche mit dem vermeintlichen Auftraggeber geführt werden.

Tipps im Netz