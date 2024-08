Es herrscht ausgelassene Feierlaune in der Kleinen Residenz: Bei sommerlichen 34 Grad wurde das dreitägige Residenzfest auf dem Kirchheimbolander Römerplatz am Samstag mit einer Rede von Stadtbürgermeister Marc Muchow, hoheitlichem Besuch und dem traditionellen Residenzfestlauf eröffnet. Mehr dazu sehen Sie in unserer Bildergalerie.