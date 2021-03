Mit schweren Verletzungen musste ein 28-jähriger Autofahrer am Montagmittag nach einem Unfall auf der B 47 in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann war nach Polizeiangaben in Richtung Albisheim unterwegs, als er bei Einselthum aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Auto prallte gegen mehrere Bäume, hat sich anschließend wiederholt überschlagen und ist schließlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Am Pkw entstand Totalschaden. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren nicht beteiligt.