Vier verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Sonntag auf der Kreisstraße 19 ereignet hat. Ein 20-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben gegen 1 Uhr von Kirchheimbolanden in Richtung Orbis unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Der Pkw ist ins Schleudern geraten und hat sich mindestens zweimal überschlagen, ehe er im angrenzenden Feld zum Stehen kam. Alle vier Insassen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, Lebensgefahr bestand laut Polizei allerdings nicht.