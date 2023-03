Glück im Unglück hatte ein 41-Jähriger bei einem Unfall am Dienstagmorgen. Der Mann war mit seinem Auto auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz unterwegs. Zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim überholte der 41-Jährige einen Lastwagen. Dabei kam der Wagen nach rechts ab, sodass das Auto mit dem Lkw kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto nach links geschleudert und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam rund 150 Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand am Auto Totalschaden (rund 2500 Euro), den Schaden am Lastwagen beziffern die Beamten auf rund 10.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Kirchheimbolanden im Einsatz. Die Wehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und sorgten für den Brandschutz. Für die Unfallaufnahme war die A63 in Fahrtrichtung Mainz fast zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich bis nach Kirchheimbolanden.