Um sich vor einer Polizeikontrolle zu drücken, schien am Freitagabend einem 35-jährigen Autofahrer nahezu jedes Mittel recht. Die Polizei Kaiserslautern war auf ihn aufmerksam geworden, weil dort ein alkoholisierter Autofahrer gemeldet worden war. Bei der Fahndung wurde von der Polizei Rockenhausen das Auto in Sippersfeld festgestellt. Als sich Polizeibeamte dem Fahrzeug näherten, um es zu kontrollieren, fuhr der Fahrer auf einen der Beamten zu und touchierte ihn mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges. Der Beamte wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann, stellte sein Auto aber später ab und ging zu Fuß weiter. Trotz intensiver Suche konnte er nicht ergriffen werden, das Auto wurde abgeschleppt. Am Samstagmittag erschien der Mann dann bei der Polizei in Rockenhausen, um eine Aussage zu machen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Straftaten ermittelt.