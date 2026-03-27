Wenn andere schon an den Ruhestand denken, steht Günter „Muck“ Muchow stets parat. Fast täglich ist der 87-jährige Apotheker noch im Dienst. Warum er nicht ans Aufhören denkt.

„Muck“, wie Günter Muchow bei vielen Menschen in und rund um Kirchheimbolanden genannt wird, blickt gern auf sein Berufsleben zurück – als er noch Vollzeit für seine Kunden im Einsatz war. Auch heute steht er mit seinen 87 Jahren fast täglich hinter dem Verkaufstresen, berät Kunden und unterstützt die Mitarbeiter der Muchow-Apotheke, die sein Sohn Marc mittlerweile führt. Und ans Aufhören, denkt „Muck“ dabei noch lange nicht.

Nur eine Sache – nämlich die Nachtdienste – vermisse er weniger, lässt der rüstige Senior durchblicken. „Sie waren manchmal schon eine Herausforderung. Gerade am Anfang wollte man ja noch alles selbst machen und nicht unbedingt noch jemanden einstellen“, erzählt er. Viele Feiertags- oder Nachtdienste habe er daher damals als Apotheker allein geleistet.

Immer zu einem Spaß bereit

Eine Nacht ist ihm aus dieser Zeit deswegen besonders im Gedächtnis geblieben: So machte er sich nach einem Anruf gegen 3 Uhr mit dem Auto auf zur Apotheke. Als er dort ankam, erwartete ihn vor der Tür ein Mann mit einem Gewehr. „Drei oder viermal bin ich mit dem Auto an ihm vorbeigefahren, weil ich mich erst nicht getraut habe auszusteigen“, erzählt „Muck“. Dann aber habe er sich doch ein Herz gefasst. „Es stellte sich heraus, dass es nur ein befreundeter Jäger war, der gerade von der Jagd zurückkehrte.“

Ein anderes Mal war Günter Muchow für einen kleinen Schreckmoment bei einem Kunden verantwortlich, erzählt er weiter und grinst verschmitzt. Den Mann habe er schon länger auf der Liste gehabt: „Er war nicht unbedingt immer der angenehmste Kunde – vor allem, weil er regelmäßig ganz knapp vor der Mittagspause auftauchte.“ Weil „Muck“ ihn schon aus einiger Entfernung sah, habe er ihm ein Schnippchen schlagen wollen. So verschloss er von innen die Apothekentür, die sich mittels Bewegungssensor öffnet, schlich sich über den Hinterraum raus und machte sich mit dem Auto auf den Weg nach Hause, um dort seine wohlverdiente Mittagspause zu genießen. Als er jedoch an der Apotheke vorbeifuhr, bot sich ihm ein anderes Bild. Der Kunde stand nicht vor, sondern in der Apotheke. „Er war wohl noch durch die sich schließende Tür geschlüpft und stand nun wild winkend von innen an der Tür und rief nach Hilfe“, berichtet Muchow lachend.

Von Kunden und Mitarbeitern geschätzt

Seine gesellige Art und der regelmäßige Austausch mit den Angestellten sowie den vielen Kunden, von denen „Muck“ vor allem die Älteren unter ihnen persönlich kennt, lockt ihn deswegen fast täglich für zwei bis drei Stunden aus dem Haus. Und das freiwillig, betont er, „ich bin zur Überbrückung da – bei Ausfällen durch Krankheit, Urlaub oder in der Mittagspause“. Immerhin muss laut Apothekengesetz und Betriebsordnung immer ein approbierter Pharmazeut anwesend sein.

»In der Apotheke trage ich mit Witzen dazu bei, dass die Stimmung immer gut ist«, scherzt Günter Muchow. Bei Mitarbeitern und Kunden ist der 87-Jährige gern gesehen. Foto: Lisa Demmerle-Schmitz

„Es ist vielleicht auch mein eigener Egoismus, der mich in der Apotheke hält“, beschreibt Günter Muchow seine Motivation. Nicht, weil er seinem Sohn reinreden will. „ Da halte ich mich komplett raus. Mir macht die Arbeit nach wie vor großen Spaß und sie hält mich fit. Sie ist gut für mein Oberstübchen, wenn ich mich beispielsweise mit der Kasse auseinandersetzen muss“, erzählt er. Dass er von Anfang an jede Neuerung mitgemacht und sich hineingearbeitet habe, das sei nun auch heute noch ein großer Vorteil. Allein sei er in der Apotheke aber nie unterwegs. „Zu meiner Rechten habe ich immer eine Mitarbeiterin, die mir auch mal bei technischen Problemen zur Hand geht.“ Mit denen müsse er sich glücklicherweise nicht mehr auseinandersetzen, nennt er einen Vorteil seines Alters.

Über Hürden zum Traumberuf

Gerade die Vielfalt der Fachbereiche, die für den Apothekerberuf wichtig sind, habe „Muck“ bereits in jungen Jahren fasziniert und herausgefordert. Nach seinem Abitur am CJD in Oberurff ( Hessen), wo er seine Frau Hannelore als Sekretärin der Schule kennenlernte, stand für ihn deshalb außer Frage, irgendeinen anderen Beruf zu ergreifen. Obwohl „Muck“ zu Beginn auf etwas Widerstand stieß, berichtet er: „Um überhaupt Pharmazie studieren zu können, brauchte man ein zweijähriges Praktikum für das Vorexamen. Und es gab keine Praktikumsplätze in Hessen.“

Also zog es ihn nach Mainz, wo er erst einmal drei Semester Chemie studierte und sich bei der BASF in Ludwigshafen als Werkstudent das Studium finanzierte. In dieser Zeit habe er einen Freund kennengelernt, dessen Vater eine Apotheke in Frankfurt führte. Mit dessen Hilfe sei er dann doch noch an den Praktikumsplatz gekommen: „Im Vorexamen habe ich unheimlich viel gelernt, wovon ich heute noch profitiere.“

Stolz auf Lebenswerk

Seit 60 Jahren ist Günter Muchow, Vater zweier Kinder und Großvater von vier Enkeln, nun in Kirchheimbolanden heimisch. Zusammen mit seiner Frau Hannelore, mit der er 62 Jahre verheiratet ist, habe er sich hier eine Existenz aufgebaut, auf die er sehr stolz ist. Eine Grenze, wie lange er noch in der Apotheke stehen möchte, hat er sich nicht gesetzt. Warum auch? „Meine Familie freut sich, wenn ich in die Apotheke geh’ und die Kunden und Mitarbeiter freuen sich, wenn ich komme“, scherzt er. Solange sein Körper und Geist es noch mitmachen, will er also weiter in der Apotheke stehen. Auch wenn sich der Beruf und seine Herausforderungen über die Jahrzehnte verändert haben. Er gibt ein Beispiel: „Unter den Apothekerkollegen in Kirchheimbolanden gibt es keine Konkurrenz – im Gegensatz zum Internet.“ Ein Vorteil im zwischenmenschlichen Kontakt sei die fundierte Beratung, „die kann das Internet nicht ersetzen.“

Damit „Muck“ noch lange Kunden und Mitarbeiter erfreuen kann, hält sich der ehemalige Leichtathlet auch körperlich täglich fit: mit 150 Wandliegestützen und einem Theraband. Mit einem schelmischen Grinsen verrät er: „Früher waren es vor allem Basketball, Tennis und Golf. Heute bediene ich diese Sportarten nur noch in Form von Stammtischen.“ In seiner Freizeit begeistert er sich zudem für den 1. FCK und Musik. „Mein Geschmack reicht von Klassik bis Jazz – aber eigentlich bin ich absolut dem Jazz verfallen – ganz egal, ob Combo oder Big Band“, beschreibt er seine Leidenschaft. Wenn er nicht ein Konzert oder eine Oper besucht, beschäftigt er sich mit seinen vier Enkelkindern. Auf die ist „Muck“ nämlich genauso stolz wie auf sein Lebenswerk als Apotheker.