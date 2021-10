Kein Wunder, dass ein 29-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf L385 zwischen Neubau und Ransweiler mit seinem Wagen im Graben gelandet ist: Er hatte über 2,7 Promille, wie ein Alco-Test der Polizei ergeben hat. Der Mann aus Kaiserslautern war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und noch rund 60 Meter über das angrenzende Feld geschlittert, ehe der Pkw zum Stehen gekommen ist. Zuvor hatte das Auto zwei neben der Straße stehenden Verkehrszeichen beschädigt. Der Rettungsdienst hat den leicht verletzten 29-jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihm ist außerdem eine Blutprobe entnommen worden. Das total beschädigte Fahrzeug (Höhe rund 10.000 Euro) musste abgeschleppt werden.