Glück im Unglück: Ein 37-Jähriger aus dem Donnersbergkreis hat nach Angaben der Polizei mit 1,61 Promille einen Unfall gebaut – und ist dabei unverletzt geblieben. Der Mann sei am Donnerstag gegen 23 Uhr die Kreisstraße 74 von Hettenleidelheim in Richtung Ramsen gefahren. In einer Linkskurve habe er die Kontrolle über seinen hochmotorisierten SUV verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort verhinderten laut Polizei die Schutzplanken, dass das Fahrzeug in den angrenzenden Wald fuhr. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen vorläufigen Wert von 1,61 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt. Fahrzeug und Schutzplanken wurden erheblich beschädigt.