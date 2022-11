Mit 1,5 Promille wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 47-jährige Autofahrerin in Rockenhausen erwischt. Beamte stellten bei einer Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtests ergab anschließend laut Polizei den hohen Wert von 1,5 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen, auch ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss nun mit einer Geldstrafe rechnen.