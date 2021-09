Unter Alkoholeinfluss geriet am Samstag früh gegen 1 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer in Imsweiler in eine Verkehrskontrolle. Der Alkoholtest ergab laut gestrigem Polizeibericht einen Wert von rund 1,0 Promille, worauf in der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung folgte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren eingeleitet. Er muss mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Die zuständige Führerscheinstelle wurde informiert.