Kein Wunder, dass eine 53-jährige Autofahrerin am Freitagabend auf der B48 mit ihrem Wagen in Schlangenlinien unterwegs gewesen ist und auch noch einen Unfall verursacht hat: Die Frau hatte 2,47 Promille, wie ein Alko-Test ergeben hat. Zeugen hatten die Polizei über die unsichere Fahrweise der 53-Jährigen informiert – beim Eintreffen hat die Streife den Pkw in einer Gemeinde im westlichen Donnersbergkreis verlassen aufgefunden. Das Fahrzeug war ebenso beschädigt wie ein Bordstein, den das Auto offenbar gestreift hatte. Die Beamten haben die mutmaßliche Fahrerin an der nahe gelegenen Halteradresse in erheblich alkoholisiertem Zustand angetroffen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht.