Sehr tief ins Glas geschaut hatte ein 42-jähriger Fahrradfahrer, den die Polizei nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag in der Damian-Kreichgauer-Straße kontrolliert hat: Der Mann hatte 2,26 Promille, wie ein Alko-Test ergeben hat. Zuvor hatten die Beamten im Atem des Radlers starken Alkoholgeruch wahrgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Promillegrenze für Radfahrer liegt in Deutschland bei 1,6. Wer mit einem höheren Wert erwischt wird, bekommt drei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld sowie eine Anordnung zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung. Allerdings drohen Radfahrern unter Umständen schon ab 0,3 Promille Konsequenzen: wenn sie durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder sogar in einen Unfall verwickelt sind.