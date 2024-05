Kein Wunder, dass ein 55-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag gegen 2.45 Uhr auf der L401 bei Standenbühl mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist: Der Mann hatte mehr als 1,2 Promille, wie ein Alko-Test der Polizei ergeben hat. Die Beamten hatten bei dem Fahrer, der unverletzt blieb, deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt; ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wird eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, „da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 55-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs ist“, so die Polizei.