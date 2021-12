In der Nacht auf Sonntag wurde bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Ziegelacker“ ein Sachschaden von rund sechsundsiebzigtausend Euro verursacht. Laut Bericht der Polizei stieß ein Autofahrer mit seinem Wagen kurz nach Mitternacht nach rund hundert Metern Fahrt gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Obwohl beide Fahrzeuge dadurch stark beschädigt wurden, setzt er seine Fahrt fort und stieß gegen einen weiteren, in einer Einfahrt geparkten Wagen. Schließlich fuhr er in den Zaun und die Begrenzungsmauer eines Privatgrundstücks. Da bei dem Fahrer ein Wert von über 1,8 Promille festgestellt wurde, wurde ihm auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und mit einem Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das Verursacherfahrzeug sowie der am Fahrbahnrand geparkte PKW waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 917-0 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden.