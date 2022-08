Zwischen dem 19. und dem 22. August versuchten Unbekannte in ein Anwesen in der Dannenfelser Straße in Kirchheimbolanden einzudringen. Wie die Polizei meldet, wurde im Rahmen des Einbruchsversuchs ein Fenster beschädigt. Da die Täter trotzdem nicht ins Gebäudeinnere gelangten, gaben sie den Einbruchsversuch schließlich auf.