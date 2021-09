Ein Schwer-, ein Leichtverletzter, rund 20.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B48 zwischen Dielkirchen und Steingruben ereignet hat. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte nach Polizeiangaben einen Lkw überholen. Dabei hat der Mann einen entgegenkommenden Wagen übersehen, an dessen Steuer ein 32-Jähriger gesessen hat. Die beiden Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen – der 57-Jährige wurde dabei leicht, der 32-Jährige schwer verletzt. Er ist mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.