Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen bei einem missglückten Überholmanöver zwei Autos frontal zusammen. Eine 56-jährige Autofahrerin, die auf der B47 von Göllheim kommend in Richtung Dreisen unterwegs war, wollte laut Polizei ein anderes Fahrzeug überholen und prallte ungebremst gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dabei wurden die 56-Jährige sowie die 51-jährige Fahrerin und deren 17-jährige Tochter, die sich im anderen Fahrzeug befanden, schwer verletzt. Zwei Unfallbeteiligte wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Die B47 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke, der Ortsdurchfahrt Dreisen, gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war auch ein Großaufgebot von Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall, vor allem zu dem noch unbekannten Fahrzeug, das überholt werden sollte.