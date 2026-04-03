Ein damals 23-Jähriger soll 2023 mit einer damals 13-Jährigen Geschlechtsverkehr gehabt haben – woraufhin das Mädchen schwanger wurde. Zunächst bestreitet er die Vorwürfe.

Ein zum Tatzeitpunkt 23-jähriger Mann steht mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Jugendschöffengericht in Rockenhausen. Der heute 26-Jährige ist angeklagt, mit einem damals 13-jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben – woraus eine Schwangerschaft folgte. Diese wurde von der Minderjährigen abgebrochen. Die sexuelle Handlung soll zwischen Anfang Juni 2023 und Ende September 2023 stattgefunden haben, der genaue Tattag ist jedoch nicht mehr zu bestimmen.

Geschädigte unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen

Der Angeklagte wohnt in der Zoar-Außenwohngruppe für Menschen mit Beeinträchtigung in Rockenhausen. Zu Beginn der Hauptverhandlung bestritt er die gegen ihn vorliegenden Vorwürfe: „Ich weiß, dass ich nichts gemacht habe“, sagte er dem vorsitzenden Richter. Als Zeugin wurde zunächst die heute 16-jährige Geschädigte vernommen – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Anschluss sagte zudem der 55-jährige Vater der Minderjährigen aus.

Die Verhandlung, die eigentlich auf zweieinhalb Stunden angesetzt war, wurde nach rund dreieinhalb Stunden ohne Urteilsspruch unterbrochen. Gericht und Staatsanwaltschaft weisen dem Fall eine hohe Priorität zu. Deswegen soll die Verhandlung in der Woche nach Ostern mit weiteren Zeugen fortgesetzt werden. Die RHEINPFALZ-Redaktion berichtet weiter.