Mit der Pop-Messe „Missa 4 You (th)“ will Bezirkskantor Markus Henz eine Brücke über die immer größer werdenden Dekanate schlagen. Das ist Ihm und dem Ensemble in Obermoschel mustergültig gelungen.

Welch ein Klangerlebnis, wunderbar! Als die 50 Sängerinnen und Sänger, davon zwölf männliche Stimmen, musikalisch begleitet