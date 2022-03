Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Mittwochnachmittag dem Hofgut Neumühle bei Münchweiler einen Besuch abgestattet. Hauptgrund des Besuches in der Lehr- und Versuchsanstalt war, sich über die Möglichkeiten der digitalen Landwirtschaft zu informieren. In diesem Zusammenhang bekam sie von Studenten der Technischen Universität Kaiserslautern einen Roboter vorgeführt, der autonom Feldarbeiten ausführen kann, außerdem schaute sie sich ein Gülle-Fahrzeug an, bei dem mittels Sensoren Inhaltsstoffe in Futtermitteln und Gülle ermittelt werden, um punktgenau füttern zu können.

Eine weitere Station war der Offenstall für die rund 140 Milchkühe. Die Kühe werden inzwischen rund um die Uhr digital überwacht, so gibt es beispielsweise ein Halsband, das die Wiederkäu-Frequenz misst, was, so die Erklärung des designierten Hofgut-Leiters Christian Koch (auf dem Foto ganz links), ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der Kuh ist. Besonderes Vergnügen machte der Ministerpräsidentin die Begegnung mit den Kälbchen.