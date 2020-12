Sie gehört fest zum Jahresprogramm des Kunstvereins Donnersberg: die Minikunstmesse bei Detlof von Borries in Niefernheim, bei der Kunst der kleinen Form zu kleinem Preis offeriert wird. Der Lockdown lässt das in gewohnter Form nicht zu – hat aber zu einer kreativen Reaktion geführt: Durch kurzfristige Kooperation mit „Pro Kibo“ kann die „Minikunstmesse“ nun am Wochenende doch stattfinden – im Kirchheimbolander Einzelhandel.

Statt einer gemeinsamen Ausstellung gibt es am Freitag und Samstag Einzelausstellungen in Geschäften der Stadt, wie der Kunstverein Donnersberg mitteilt. Holger Gundlach präsentiert sich demnach bei Office-Star Enders, Petra Neumahr bei Vermögensberater Ralf Hack (Vorstadt 12), Gerlinde Rech im Modehaus Heck, Natalja Sonnenfeld bei Uhren-Rappl, Diana Futterer in der Goldschmiede Georgi im Gewerbegebiet. Wolf Münninghoff zeigt als einziger Bildhauer Skulpturen bei Fliesen Steingass, dort wird mit ihm die Malerin Angie Horlemann ausstellen.

Durch dieses neue Format könnte, so der Verein, aus „Mini“ ein „Maxi“ werden. Es seien zwar weniger Künstler vertreten, doch hätten die mehr Platz als in der gewohnten Gruppenausstellung. Der Fokus soll weiter auf kleinen und erschwinglichen Arbeiten liegen. Weitere infos: www.kunst-donnersberg.de. red/bke