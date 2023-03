Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausgewählte Stücke zu moderaten Preisen präsentierten am Samstag die Mitglieder des Kunstvereins Donnersberg auf der Mini-Kunstmesse in Niefernheim-Zellertal im Atelier von Detlof von Borries. Kunstdrucke und handgemachte Unikate trafen dabei auf ein sehr interessiertes Publikum, das sich beim Kauf allerdings eher in Zurückhaltung übte.

Die jährlich stattfindende Mini-Messe (mit Ausnahme während der Pandemie) hat sich zur Aufgabe gemacht, vielfältige und hochwertige Kunst für den schmalen Geldbeutel anzubieten