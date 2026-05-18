Einst rockten sie mit „Snailshouse“ die Pfalz. Nun geben Timo Holstein und Peter Klein als „Nimm 2 “ ein letztes Konzert – und sprechen vorher über Scham, Schaum und Schorle.

15 Jahre nach dem Aus der Kultband „Snailshouse“ und sieben Jahre nach dem letzten Konzert des Duos „Nimm 2“ wagen sich Timo Holstein und Peter Klein noch einmal auf die Bühne – und zwar auf die im barocken Schlossgarten von Kirchheimbolanden. Beim Kultursommer spielen sie am Samstag ihr allerletztes Konzert. Das werde keine bierernste Angelegenheit, sondern eher eine weinselige, kündigen Holstein (52) und Klein (57) an. Wir haben sie vor ihrem Ein-Abend-Comeback gefragt: Was treibt sie zurück auf die Bühne? Werden Groupies kommen? Und: Was tut man gegen ein lahmes Publikum?

Herr Holstein, Herr Klein, das soll jetzt wirklich der allerletzte Auftritt sein?

Peter Klein: Wahrscheinlich schon. Zumindest haben wir keine weiteren geplant. Wir sind beruflich und privat sehr eingespannt, unsere Prioritäten haben sich verschoben. Manchmal werden wir aber noch angefragt, meist geht’s dabei allerdings um „Snailshouse“. Da ist es allerdings noch schwieriger, alle unter einen Hut zu bringen. Die Band in ihrer früheren Kombination wird es nicht mehr geben, leider.

Timo Holstein: Mit „Nimm 2“ haben wir vor Corona das letzte Mal gespielt, und bevor uns nun alle weiter löchern, sagen wir: Nun kommen wir noch einmal zurück, und zwar richtig: in Kibo, beim Kultursommer, im wunderbaren Schlossgarten.

Geht das so einfach, wieder auf der Bühne stehen, wenn man jahrelang abwesend war? Seid ihr noch text- und notensicher?

Holstein: Nun ja, sieben Jahre lang haben wir nicht richtig zusammengespielt, nur jeder mal für sich. In den letzten Wochen haben wir explizit für den Auftritt geprobt. Es ging erstaunlich gut, 80 Prozent der Titel klappten auf Anhieb. Ich muss nur schauen, ob die Stimme hält – und werde auf „Ingwertee meets Schorle“ setzen …

Klein: Ich musste erstmal das Piano entstauben. (lacht) Aber eigentlich war die schwierigste Aufgabe, den Anschaltknopf zu finden. (lacht noch mal). Zuletzt haben wir mal zu Timos 50. Geburtstag zusammen zwei, drei Nummern gespielt. Er hat sich sein eigenes Ständchen gesungen, weil ein anderer Musiker ausgefallen war.

»Können wir’s noch?« - »Klar! Vielleicht nur mit ein paar Verstolperern«: Peter Klein und Timo Holstein beim Interviewtermin. Foto: Anja Kunz

Gibt es schon eine Playlist für Samstag?

Holstein: Ja, im Geiste. Die Songs haben sich kaum verändert. Es waren und sind unsere Pop-Evergreens, von denen wir sagen, sie passen auf Piano und Stimme.

Klein: Die, die uns kennen, wissen, was sie erwartet. Es ist eine Melange aus Popsongs von Elton John, Billy Joel, alte Beatles-Hits, etwas Swing von Roger Cicero, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra. Wir werden zwei Blöcke a 60 Minuten spielen. „My Way“ ist der Schluss – wie sonst auch. Danach ist es für immer rum. Wahrscheinlich. (lacht)

Worauf freut ihr euch am meisten?

Klein: Ach, eigentlich auf alles. Es ist wie ein buntes Sammelsurium an Erinnerungen. Wir freuen uns auf die Leute, die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben und auf das Gefühl, wieder mal ein Konzert geben zu können.

Holstein: Wir stehen ja auf der Bühne so leicht versetzt, Peter schräg hinter mir. Ich bin gespannt, wie das klappt, ob da noch blindes Verständnis herrscht. Es kann schon passieren, dass es den einen oder anderen kleinen Patzer oder Verstolperer gibt. Mal schauen, wie oft wir schmunzeln.

Wie wird die Akustik im Schlossgarten sein?

Holstein: Wir werden eine tolle Beschallungsanlage haben. Unser alter „Snailshouse“-Tontechniker ist mit von der Partie.

Das Ambiente im Schlossgarten ist ein besonderes. Was, wenn es regnet?

Holstein: Wir sind auf gutes Wetter angewiesen. Die Bestuhlung ist bunt gemischt, es wird Garnituren, Stehtische und Beachliegen geben und außerdem eine Beleuchtung, die für schöne Atmosphäre sorgt. Die Gäste können auch eigene Picknickdecken mitbringen. Aber wenn es Hunde und Katzen regnet, ziehen wir in die Stadthalle um. Das Konzert findet auf jeden Fall statt.

Klein: Wir haben schon bei minus sechs Grad gespielt, in Kassel beim Nikolaus-Extremgrillen. Da wurden Heizstrahler um mich herum gebaut und ich musste mich mit Schnaps von innen wärmen. Ich hab’ mich wie ein Tiefkühlsteak gefühlt: auf der einen Seite angebrannt, auf der anderen roh. Aber nach dem Gig hab’ ich gesagt: Wir kriegen alles hin.

Solche Temperaturen erwarten wir für Samstag nicht. Daher war es die richtige Entscheidung, hier das Ein-Abend-Comeback zu geben …

Holstein: … absolut. Es stand keine andere Spielstätte zur Debatte. Die Kombination aus Kultursommer, Heimatgefühl, Schlossgarten – es ist der perfekte Ort für uns.

Haben so erfahrene Profis wie ihr Lampenfieber?

Holstein: Bei mir ist es eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude. Ich bin eh unter Strom, voller Adrenalin, ein Stehaufmännchen. Vor unseren Shows bin ich immer viel rumgelaufen, habe Hektik verbreitet. Ein bisschen ruhiger sind wir beide mittlerweile aber geworden.

Klein: Früher hatte ich nie Lampenfieber, wirklich nie. Bis zum ersten „Nimm 2“-Auftritt. Da hab’ ich echt geschwitzt. Weil es ein Unterschied ist zu „Snailshouse“. Aber diesmal kommen ja nur Leute, die uns aktiv hören wollen. Wir sind kein Beiwerk oder wohnen einer Veranstaltung bei. WIR SIND die Veranstaltung! Daher hält sich das Lampenfieber in Grenzen.

Zwischen „Snailshouse“ und „Nimm 2“ gibt es gewaltige Unterschiede in der Performance …

Holstein: Total! „Snailshouse“ waren vier Mann – laut, stimmungsvoll, großes, extremes Equipment, die Leute wollten und sollten feiern. Wir haben gemeinsam Gas gegeben. Mit „Nimm 2“ spielen wir ruhiger, für ein ganz anderes Publikum, das manchmal währenddessen isst, sich dezent unterhält. Da gab es nach einem Song auch mal nur wenig oder keinen Applaus, dem Charakter der Veranstaltung geschuldet. Ich hab’ anfangs ziemlich gehadert und mich gefragt: Machen wir alles richtig? Weil ja sonst die Meute immer geschrien und geklatscht hat. Diese Umstellung war eine harte Schule. Man muss sich selbst zurückzunehmen: Hier und heute bin jetzt kein „Popstar“.

Klein: „Snailshouse“ war echte Knochenarbeit. Manchmal sind wir erst um 23 Uhr auf die Bühne – heute schlafe ich um 22 Uhr auf der Couch ein. Wir hatten zwei, drei Konzerte pro Woche; anfangs haben wir noch die Lkw selbst beladen, alles aufgebaut. Nachts um 3 Uhr waren wir fertig, haben abgebaut, und am nächsten Tag ging es zur nächsten Show. Das war Ende der 1990er-Jahre, Anfang der 2000er ein Fulltime-Job für zehn, zwölf Jahre. Und es hatte was von einem Parallelleben: eigene Titel im Studio produzieren, damit durch die Republik touren – Coversongs auf den Bühnen der Region spielen.

Apropos früher: Da habt ihr viel mit dem Publikum interagiert…

Holstein: Ja, das war sehr wichtig, und was wir da gemerkt haben: Menschen in weinseligen Regionen sind offener in Sachen Musik, auch sympathischer. Man merkt alleine schon den Unterschied von Nord- zu Südpfalz – bundesweit noch mal ganz anders. Da fällt mir ein: Ich hab eine Zeit lang immer rote Schuhe getragen, und irgendwann haben die Leute in Landau „Schuhgabe“ gerufen statt Zugabe. Mit wurden Schuhe gekauft und nach Hause geschickt. Ich glaube, ich bringe am Samstag das letzte Paar, das ich noch habe, mit und stelle es an die Bühne.

Ihr habt 1500 Konzerte gespielt, seid weit gereist, da passiert sicher auch das eine oder andere, was so nicht geplant war ...

Holstein: Logisch! Peter, weißt du noch, damals in Koblenz auf der Sternzeit-Tour? Da warst du auf einmal weg.

Klein: Ich war nicht weg! Ihr habt einfach ohne mich angefangen, weil ich noch auf Toilette saß.

Holstein: Wir dachten du wärst da, stimmte aber nicht. Wir hatten ein Ritual bei Snailshouse-Backstage. In der eigens mitgeführten Bar gab es immer ein Abschlussgetränk. Und in dem Moment, wenn wir das getrunken haben, ist unser Tonmann ans Mischpult und hat auf Taschenlampensignal ein Intro der Show abgefeuert. Es war alles wie immer. Wir griffen in die Tasten beziehungsweise Saiten – und an den Keys bleibt es stumm. Denn: Peter war eben auf dem Klo.

Klein: Und ich denke nur: Was ist denn jetzt los? Warum fangen die ohne mich an? Ich bin rausgerannt, durch die Leute gefetzt, auf die Bühne gesprungen – und war da.

… und es gab mal ein Missgeschick in Pfeffelbach bei Kusel …

Holstein: Oh ja! Ich hab’ mich häufiger von einem Turm oder dem Bühnendach abgeseilt. Dort ist es allerdings schiefgegangen, ich bin mit dem ganzen Licht- und Stromequipment in die Menge gestürzt und in den Schaum vor der Bühne gefallen.

Wie viel Wehmut überkommt euch, wenn ihr zurückdenkt an die Zeit, an eure großen Erfolge, die Begeisterung in der Pfalz?

Klein: Ich denke manchmal: Jetzt könnte ich es mal wieder richtig krachen lassen. Wir waren ja schon mit viel Strom unterwegs, mehrere „Schnellfeuergitarren“, sehr laut.

Holstein: Das war schon cool, hatte viel Dynamik. Die Leute sind uns in der Fußgängerzone hinterhergerannt und haben um Autogramme gebeten, wir waren im Rundfunk zu hören, spielten überregional große Shows. Eigentlich waren wir aber ein Lokalphänomen. So eine Bindung gibt es heute nicht mehr; alles ist so schnelllebig geworden. Umso mehr freuen wir uns auf das kleine, kuschelige Konzert im Schlossgarten.

„Snailshouse“ – die Geschichte der Pfälzer Kultband

Angefangen hatte alles 1992, als Sänger und Bassist Timo Holstein erstmals mit Andy Klein auf der Bühne stand – als Schülerband des NPG. Kurze Zeit später kamen Günni Stöckel (Gitarre) und Peter Klein (Keyboards) hinzu. Das erste öffentliche Konzert gab die Band in Dannenfels. Schon bald machte sich das Quartett, das sich gern als „Lautrer Band“ bezeichnete, aber ohne Lautrer unterwegs war, quer durch die Pfalz einen Namen, war später in vielen Teilen Deutschlands unterwegs – mit BAP, LaithAl-Deen, Nena, Pur, Reamon, Silbermond oder Ronan Keating. 1998, als rund 20.00 Besucher rund um den Stiftsplatz in Kaiserslautern die Deutsche Meisterschaft des 1. FCK feiern, standen „Snailshouse“ auf der Bühne – und feierten mit, Holstein organisierte zudem Teile des „Tages der Meister“. Im Sommer 2002 rangierte die Single „So wie der Wind“ acht Wochen lang auf Platz 1 der Charts bei SWR3. Die Band etablierte zudem ihr eigenes Festival „Pfalz Open“, das nach seinem Umzug nach Winnweiler jedes Jahr mehrere Tausend Besucher anlockte. Mit dem Album „Zeitreise“ verwirklichten „Snailshouse“ 2007 ihren Traum, Lieblingsinterpreten und Songs der guten, alten Zeit des Rock’n’Roll zu spielen. Nach fast 20 Jahren lösten sich „Snailshouse“ 2011 auf. 2012 gab es ein Comeback von „Nimm 2“

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Konzert im Schlossgarten Kirchheimbolanden

Am 23. Mai spielt nun das Duo „Nimm 2“ zum letzten Mal; beim Kultursommer im Schlossgarten von Kirchheimbolanden. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, das Weingut Schwan wird Getränke anbieten und feine Kleinigkeiten „auf die Hand“. Die Gastronomie öffnet um 18.30 Uhr.