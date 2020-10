„Diese Pandemie ist kein Sprint und auch kein Dauerlauf. Das ist ein Ultra-Marathon“. Das sagt Landrat Rainer Guth zur Arbeitsbelastung in Coronazeiten im Gesundheitsamt. Abfragen vereinfachen, Software testen, Mitarbeiter schulen – damit es hier rund läuft, muss an vielen Schrauben gleichzeitig gedreht werden. Und wenn am Ende Isolation oder Quarantäne angeordnet werden müssen, sind die Mitarbeiter manchmal auch noch Blitzableiter für den Frust der Betroffenen.

Sicher, wer sich bei bester Gesundheit wähnt und dann, womöglich bei Verdienstausfall, das Haus hüten soll, dem kann es schonmal die Laune verhageln. Doch Beschimpfungen am Telefon oder per Mail gehen eindeutig zu weit. Ebenso wie der Mindest-Abstand sollte auch – nicht nur in Coronazeiten – ein Mindest-Anstand gewahrt werden. Ergänzt am besten durch großzügiges Stoßlüften. Denn ein kühler Luftzug hilft nicht nur gegen Aerosole, sondern auch gegen Zornesröte und Tobsuchtsanfälle.