Um viel Geld für Donnersberger Schulen geht es am Montag im Kreisausschuss, mittelbar und unmittelbar. So steht unter anderem der Umfang der Sanierungsarbeiten am Wilhelm-Erb-Gymnasium erneut zur Diskussion. Bislang waren 3,76 Millionen Euro veranschlagt. Das Projekt könnte auf bis zu 6,7 Millionen Euro anwachsen.

Als Präsenzsitzung angekündigt, wird der Ausschuss wegen der steigenden Inzidenzzahlen wohl in einer Videokonferenz zusammenkommen, wie gestern bei Büroleiterin Judith Schappert im Kreishaus