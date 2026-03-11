Das Megaprojekt biegt auf die Zielgerade ein: Der Stadtrat hat dem Diakoniewerk Zoar den Zuschlag für den Kita-Neubau erteilt. Im Frühjahr 2028 soll alles fertig sein.

Die Stadt Kirchheimbolanden bekommt endlich ihre lang ersehnte neue, moderne Kita: Das Evangelische Diakoniewerk Zoar baut sie in der Bahnhofstraße/Edenborner Straße. Dort errichtet Zoar ein neues Gebäude, direkt neben den bereits bestehenden Werkstätten. Im Erdgeschoss wird dann die Kita untergebracht sein, in den Obergeschossen bietet Zoar Servicewohnen an. Vergangene Woche hat der Stadtrat dem Projekt den Zuschlag erteilt – und acht Millionen Euro dafür locker gemacht. „Die Kita wird von Zoar gebaut, die Stadt kauft diese dem Unternehmen schlüsselfertig ab, es entsteht eine Eigentümergemeinschaft“, fasst Michael Ruther, Erster Beigeordneter der Stadt, zusammen. Dabei fließt nicht das ganze Geld in den Neubau, auch Straßenumbaumaßnahmen und die Ausstattung der Einrichtung sind in der Summe enthalten.

Das Gesamtgrundstück ist rund 2600 Quadratmeter groß, die Außenfläche rund 1000 Quadratmeter. Vier Gruppen mit insgesamt bis zu 95 Kindern sind geplant – drei für Kinder von drei bis sechs Jahren und eine Gruppe für Unter-Zweijährige. Die Kita ist komplett barrierefrei. Außerdem soll es einen gemeinsamen Speiseraum geben, eine eigene Küche, „in der saisonal, regional und mit Blick auf verschiedene spezielle Kost gekocht wird“, so Ruther. Die Kita wird multifunktional gestaltet, bekommt einen großen Flur, und von jedem Gruppenraum gelangt man ins Freigelände. „Ich bin froh, dass das nun endlich geklappt hat“, gab sich Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) erleichtert nach der Entscheidung. „Mit Zoar haben wir einen starken, verlässlichen Partner gefunden“, so Muchow weiter. Die Kombination aus Servicewohnen und Werkstatt sei pädagogisch ein großer Vorteil.

Auch Bastian Ogonowski, Leiter der Zentralen Dienste und Vertreter des Zoar-Vorstands, sieht ebenfalls einen Vorteil in der Kombination von Werkstatt – Servicewohnen – Kita: Das Thema Inklusion sei für das Unternehmen wichtig und in diesem Fall ein Paradebeispiel dafür, wie das gelingen kann, so Ogonowski. Zoar betreibt bereits im rheinhessischen Heidesheim eine Kita am Diakonie-Zentrum; Ogonowski schwärmt vom „Mehrwert für alle“.

Frühjahr 2028 könnten Kinder einziehen

Die neue Kita ist eines der größten Bauvorhaben der Stadt Kirchheimbolanden in den vergangenen Jahren; bereits im Februar 2021 hatte der Stadtrat den Neubau beschlossen. Fünf Jahre später steuert das Megaprojekt nun auf die Zielgerade. Der Bauantrag soll demnächst gestellt werden, wenn die Genehmigung da ist, kann es innerhalb von 14 Tagen losgehen. Die Bauzeit soll insgesamt zwei Jahre betragen; die Kreisverwaltung hat einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Sie unterstützt die Stadt zudem mit bis zu 40 Prozent Zuschüssen. Wenn alles glatt läuft, können im Frühjahr 2028 die Kinder einziehen.

Was es an dem neuen Standort nicht direkt und zuhauf gibt, sind Parkplätze, „aber die Eltern sollen die Kinder ja auch zu Fuß bringen, außerdem ist eine Bushaltestelle keine 100 Meter entfernt“, findet Michael Ruther. Die Idee der Stadtspitze sei immer eine zentrumsnahe Einrichtung gewesen – so wie es nun gekommen ist. Stadtplaner hatten im Rahmen einer Flächenpotenzialstudie geeignete Standorte ausfindig gemacht – das neue Areal zählte zu den Favoriten. Die umfangreiche Analyse hatte das Büro „Kernplan“ 2022 vorgestellt. Darin eingeflossen waren unter anderem Bevölkerungsentwicklung bis 2030 sowie die Verteilung der vorhandenen Kitas über das Stadtgebiet und deren Erreichbarkeit.

Bunker wäre zum Problem geworden

Notwendig wird der millionenschwere Neubau auch, weil im Zentrum der Stadt Kitaplätze fehlen. Die älteste Einrichtung, die Kita Louhans in der Nähe der Grundschule, platzt aus allen Nähten. Zudem ist sie in die Jahre gekommen, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Kita wurde in den 1960er-Jahren gebaut und seitdem kaum modernisiert: marode Bausubstanz, kein gemeinsamer Speiseraum und eine Mini-Küche, bei der man eher an die Versorgung einer Familie und nicht die von Dutzenden Kitakindern denkt. Deshalb standen schon vor Jahren Renovierung, Sanierung und Anbau zur Debatte. In der Summe wäre das jedoch deutlich komplizierter und vor allem teurer geworden. „Zudem stellt uns das Grundstück vor erhebliche Probleme“, so Stadtbürgermeister Muchow. Er meint damit den darunter liegenden großen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg.

Einige der Kinder aus der Einrichtung Louhans werden 2028 in die neue Zoar-Kita umziehen, andere vorerst am alten Standort bleiben, bis es eine zweite neue Kita gibt. „Wir hoffen, dass wir so lange auch noch die Betriebserlaubnis für Louhans haben“, sagt Ruther. Derzeit sind dort sechs Gruppen plus eine Kleinkindgruppe untergebracht.