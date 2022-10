Sonne, Wolken, Regen – das Wetter bietet in den nächsten Tagen fast alles an, aber von allem nur ein bisschen. Auch die Tageshöchsttemperaturen bieten mit 14 bis 17 Grad keinen Ausreißer nach oben oder unten. In der kommenden Woche allerdings dürfte es noch mal über die 20-Grad-Marke gehen.

Die Hochdruckzone wird abgebaut. Gleichzeitig wird die Beschaffenheit der Atmosphäre über Mitteleuropa labiler und störungsanfälliger. Ein nach Schottland wanderndes Tief schickt uns von Freitag auf Samstag eine ausgeprägte Regenzone. Die von Südwesten heranwehende Luftmasse bleibt aber gemäß der Jahreszeit ziemlich mild. Zu Beginn der neuen Woche könnte im Vorfeld eines Tiefs, das sich über dem östlichen Atlantik einnistet, nochmals ein Hauch spätsommerlicher Luft aus dem westlichen Mittelmeerraum in unsere Region transportiert werden.

Vorhersage

Donnerstag: Kurze Aufheiterungen wechseln sich mit dichteren Wolken ab. Das Schauerrisiko bleibt insgesamt eher niedrig. Die Temperaturen liegen etwas über den für Mitte Oktober zu erwartenden Werten.

Freitag: Abgesehen von einigen größeren Auflockerungen bleiben die Wolken in der Überzahl, lassen zunächst aber kaum Regen fallen. Erst ab dem Abend und in der Nacht setzen von Frankreich her teils kräftigere Regenfälle ein. Die Tagestemperaturen verändern sich kaum. Die Nächte fallen jedoch zunehmend mild aus.

Samstag: Nach Abzug des nächtlichen Regengebietes gibt es eine kurze Pause, bevor gegen Mittag von Westen her neue Schauer über uns hinwegziehen. Dabei kann es auch mal blitzen und donnern. Es bleibt aber mild. Der Wind kann zwischendurch auffrischen.

Sonntag: Es stellt sich eine Mischung aus etwas mehr Sonne als zuletzt und weiteren Wolkenfeldern ein. Stellenweise könnte es auch mal tröpfeln. An den Temperaturen ändert sich bei etwas abflauendem Wind kaum etwas.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wechseln sich voraussichtlich freundliche Abschnitte mit durchziehenden Regenfällen oder Schauern ab. Vereinzelt drohen auch Gewitter. Die Temperaturen klettern nochmals über die 20-Grad-Marke.