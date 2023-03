So richtig in Schwung kommt der Frühling noch immer nicht. Allerdings bleiben die Temperaturen im angenehmen Bereich, und der dringend benötigte Regen fällt bisweilen auch.

Ein schwaches Hochdruckgebiet wandert zu Wochenbeginn von Frankreich zu den Alpen. Ab Wochenmitte wird dann der Weg wieder frei für Atlantische Störungsgebiete. Ein umfangreiches Tief lenkt mit südwestlicher bis westlicher Strömung Regengebiete und Schauerstaffeln nach Mitteleuropa. Dabei gelangt aber weiterhin milde Ozeanluft in unsere Region.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer Wolkendecke. Mal sind die Wolken dichter, mal dünner, regnen wird es nicht. Über Mittag scheint auch zeitweise milchig die Sonne. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Nach größeren Aufhellungen am Vormittag werden die Wolken zum Nachmittag wieder dichter. Viel Regen sollte dabei aber noch nicht fallen. Die Tagestemperaturen bewegen sich im mittleren zweistelligen Bereich.

Mittwoch: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit schüchternen Sonnenstrahlen bleiben die Wolken dominant. Etwa ab Mittag fällt gelegentlich leichter Regen. In der Nacht auf Donnerstag kann sich der Regen dann verstärken. Die Temperaturen werden etwas nach unten gedrückt. Der Wind frischt zeitweise auf.

Weiterer Trend

Bei teils spürbarem Südwestwind wechseln sich am Donnerstag kurze sonnige Phasen mit kompakteren Wolken ab, und es fällt gelegentlich etwas Regen. Dabei bleibt es aber mild. In der Nacht auf Freitag erreicht uns von Westen ein neues Regengebiet. Am Freitag und am Wochenende geht es mit dem durchwachsenen und recht milden Frühlingswetter weiter. Es gibt kurze freundliche Phasen, es gehen aber auch örtlich Regenschauer nieder.