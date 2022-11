Zwar wird es in dieser Woche angesichts der Jahreszeit relativ mild, die Sonne lässt sich allerdings nur selten blicken. Nur in höheren Lagen sieht das anders aus.

Auf der Vorderseite eines kräftigen Atlantiktiefs erreicht unsere Region mit südwestlicher Strömung wieder sehr milde Luft. Bis zur Wochenmitte gesellen sich einige Regenpakete hinzu. Anschließend schwächt sich das Tief ab und entfernt sich nach Nordskandinavien, während von Frankreich her ein mächtiges Hochdruckgebiet heranrückt. Vermutlich bildet sich daher bis zum Wochenende eine sogenannte Inversionswetterlage: ab einer gewissen Höhenlage blauer Himmel mit reichlich Sonnenschein und milden Temperaturen, in unteren Schichten meist neblig-trüb und kühl.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet meist mit dichteren Wolken. Diese weisen allerdings ab Mittag größere Lücken auf, durch die gelegentlich die Sonne scheinen kann. Dabei wird es bei mäßigem Südwestwind gemessen an der Jahreszeit wieder angenehm mild.

Dienstag: Abgesehen von einigen Auflockerungen mit schüchternem Sonnenschein behalten die Wolken die Oberhand. Mit dem spürbaren süd- bis südwestlichen Wind wird es bis zum Nachmittag erneut ausgesprochen mild. Am späten Abend setzt von Frankreich her teilweise Regen ein.

Mittwoch: Nach kurzer Niederschlagspause erreichen uns von Südwesten schon bald die nächsten Regen- und Schauerwolken. Die milden Temperaturen werden dadurch leicht nach unten gedrückt. Die Sonne hat zudem kaum eine Chance, nennenswert in Erscheinung zu treten.

Donnerstag: Der Tag startet meistens trüb, bedingt durch Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Vereinzelt kann es aus dem dichten Grau ein wenig nieseln. Über die Mittagszeit lichtet sich stellenweise der Himmel, und die Sonne schickt einige wärmende Strahlen.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am kommenden Wochenende und darüber hinaus setzt sich vermutlich die novemberliche Mischung aus Nebel, hochnebelartiger Bewölkung und Sonnenschein weiter fort. Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Temperaturen aus: Im Einheitsgrau bleibt es feucht-kühl, mit sonniger Unterstützung wird es tagsüber erträglich mild. Bei längerem nächtlichen Aufklaren kann es in Bodennähe leichten Frost geben. Abgesehen von Nebelnässen oder etwas Nieselregen fällt kein Niederschlag.