„Milad Magid“ heißt „geboren“ und „heilig“ und steht für Weihnachten. Das weiß ich von Suliman Belal. Er ist aus Syrien geflüchtet und bis nach Kirchheimbolanden gekommen. Ihn habe ich ein bisschen ausgefragt über das Weihnachtsfest dort. Ihr wisst ja, Biber sind ziemlich neugierig.

Die meisten Menschen in Syrien sind Muslime, hat mir Suliman Belal erzählt. Für die Muslime ist Weihnachten auch ein Feiertag, das Fest wird jedoch nicht gefeiert. Dafür gibt es im Islam das Zuckerfest. Die Christen in Syrien feiern Weihnachten hingegen so, wie wir es in Deutschland auch kennen.

Während der Weihnachtszeit erkennt man sofort, wo Christen wohnen, denn sie schmücken ihr Haus aufwendig, erzählt Suliman Belal. „Dann gibt es oft in einer ganzen Straße kein Haus ohne Beleuchtung“. Auch die Kirchen der Christen werden beleuchtet und „Papa Noel“ bringt als Weihnachtsmann die Geschenke.

Zusammenhalt und Liebe

Doch mit den schönen Weihnachtsfesten war es vor ein paar Jahren plötzlich vorbei. Als 2011 der Bürgerkrieg in Syrien begann, ahnte zunächst niemand, wie viel Zerstörung und Angst er ins Land bringen würde. Suliman Belal berichtet, dass in den Jahren von 2011 bis 2018 Weihnachten nicht gefeiert werden konnte. In dem Bürgerkrieg wurden 400 Kirchen zerstört und viele religiöse Menschen angegriffen. Das führte dazu, dass von den 1,8 Millionen Christen in Syrien ungefähr die Hälfte geflüchtet sind. Sie hatten Angst vor weiteren Angriffen und vor Verfolgung, weil sie eine andere Religion haben als die Mehrheit der Menschen in ihrem Land.

An das Weihnachtsfest 2018 erinnert sich Suliman aber sehr gerne. Dieses Fest war anders, schildert er. Es ging um den Zusammenhalt und die Liebe zwischen den Menschen. Plötzlich hätte es keine Rolle mehr gespielt, ob man alt oder jung war, ob man ein Kopftuch trug oder nicht, ob man Christ war oder Muslim. Alle hätten nach der langen Zeit im Kriegszustand zusammen Weihnachten als ein Fest der Liebe und Familie gefeiert. Es fielen keine Bomben, die Menschen waren sicher auf den Straßen. In dieser Zeit waren sogar die Kirchen dekoriert und von außen und innen beleuchtet. Alle hätten damals den Weihnachtsgottesdienst gefeiert und gesungen.

Kinder sollen sich nicht fremd fühlen

Doch das Land kam nicht zur Ruhe und Suliman floh. Seine Heimat fehlt ihm, vor allem der Kontakt zu seinen Freunden und der Familie, ganz besonders an Weihnachten. Doch langsam wächst auch die Bindung zu Deutschland. Ein Sohn wurde in Kirchheimbolanden geboren und hat hier sogar „Ersatzgroßeltern“ gefunden.

Weihnachten feiert Suliman Belal nun mit seiner Familie nach den deutschen Traditionen. Nikolausstiefel, Adventskalender und eine Wunschliste dürfen dabei nicht fehlen. Auch einen geschmückten Tannenbaum und Geschenke gibt es für seine beiden Kinder. Er möchte, dass sich seine Kinder nicht fremd fühlen in ihrer neuen Heimat.

Für Suliman Belal ist das Schönste an Weihnachten, dass es überall auf der Welt ganz ähnlich gefeiert wird, und so die Menschen auf der ganzen Welt verbindet.